В Мелеузе подъезд оборудовали пандусом после вмешательства прокуратуры

В Мелеузе местная администрация и управляющая компания после вмешательства районной прокуратуры установили пандус в подъезде, в котором проживает инвалид.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, ранее родственники заявительницы обращались в управляющую компанию, но это не дало результатов.

В отношении заместителя главы администрации города возбудили дело об уклонении от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг (ст. 9.13 КоАП РФ).

Майя Иванова