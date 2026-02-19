В Нижнем Новгороде подростка обвиняют в попытке сбыта наркотиков

Полиция задержала в Нижнем Новгороде двоих подростков, у одного из них нашли 35 свертков с мефедроном. 16-летний студент колледжа подрабатывал наркокурьером, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В арендованной квартире задержанного обнаружили весы, упаковку и два пакета с запрещенным веществом, а в телефоне — фотографии с тайниками, в которых он прятал наркотики для дистанционной продажи. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), его поместили под домашний арест.

Второго 17-летнего студента допросили в качестве свидетеля.

Владимир Зубарев