Спрос на семена дагестанской селекции показал 20-летний рекорд

Дагестанские семеноводческие предприятия впервые за 20 лет столкнулись с рекордным спросом на свою продукцию. По данным пресс-службы правительства республики, только в октябре фермеры полностью раскупили более 2 тыс. т элитных семян.

«Такого повышенного спроса ранее не было. Мы можем это объяснить тем, что наши хозяйства переходят уже на более интенсивные технологии. Кроме того, стало соблюдаться законодательство. Все эти системы, которые введены государством: ФГИС «Зерно», ФГИС «Семеноводство», — они получают отдачу», — пояснил руководитель федерального аграрного научного центра РД Нариман Ниматулаев.

Руководитель центра подчеркнул, что главным критерием эффективности остается получение максимального урожая и прибыли с единицы площади.

