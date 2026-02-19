Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Перед тем как выбрать для своего бизнеса новый адрес, компании все чаще оценивают бизнес-центры не только по ставкам и локации, но и по составу арендаторов, рассматривая офис как часть собственного бренда и имиджа. Эксперты компании Level Group полагают, что так называемый tenant mix (набор и профиль арендаторов в здании) теперь как никогда ранее влияет на статус объекта.

По данным специалистов компании Bright Rich | CORFAC Int., до 80% будущих собственников интересуются, есть ли среди резидентов бизнес-центра крупные игроки. Для многих компаний важно находиться среди равных по масштабу и уровню брендов. Присутствие известных или быстрорастущих российских компаний повышает престиж бизнес-центра в целом и создает дополнительные возможности резидентам для деловых контактов.

В то же время компании стараются избегать соседства с прямыми конкурентами, особенно в сферах IT, финансов и консалтинга. Во многом это связано с рисками переманивания сотрудников, пересечения клиентских потоков и потенциальных конфликтов интересов.

Эксперты подчеркивают, что офисная среда влияет и на внутренние процессы: корпоративную культуру, вовлеченность сотрудников и восприятие бренда партнерами. По этой причине растет интерес к бизнес-центрам с продуманной концепцией, красивыми лобби, гибридными форматами офисов и биофильным дизайном. Особенно заметен этот тренд в Москве, где в ключевых деловых районах сохраняется низкая вакантность в пределах 7%. В таких условиях компании уже уделяют больше внимания качеству соседства, а не базовым параметрам помещений.

