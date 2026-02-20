Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях прошедшей недели: новые бренды, капсульные выпуски, пространства красоты.

L’Orеal Professionnel Paris объединилась с Birdie

Французская марка L’Orеal Professionnel Paris предлагает вдохновиться весенними образами в новой коллаборации с Екатериной Беренштейн, совладелицей и арт-директором сети парикмахерских Birdie. Для создания образов салонного окрашивания Solar Power были использованы новые красители L’Oral Professionnel Paris: стойкий Majirel для создания рыжего оттенка и насыщенного темного, полуперманентный краситель-блеск с технологией восполнения меланина — Dia Color для усиления цвета и придания дополнительного блеска темным волосам, Dia Light с кислым pH — для получения натуральных оттенков блонд на ранее осветленных волосах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: L’Orеal х Birdie Фото: L’Orеal х Birdie Фото: L’Orеal х Birdie Фото: L'Oreal х Birdie Фото: L'Oreal х Birdie Фото: L'Oreal х Birdie Фото: L'Oreal х Birdie Фото: L'Oreal х Birdie Фото: L'Oreal х Birdie Следующая фотография 1 / 9 Фото: L’Orеal х Birdie Фото: L’Orеal х Birdie Фото: L’Orеal х Birdie Фото: L'Oreal х Birdie Фото: L'Oreal х Birdie Фото: L'Oreal х Birdie Фото: L'Oreal х Birdie Фото: L'Oreal х Birdie Фото: L'Oreal х Birdie

12 Storeez показали новую капсулу GI

Российская марка одежды 12 Storeez выпустила новую капсулу GI — изделия из натуральной кожи и замши, которые создаются в ограниченном количестве креативным директором Ириной Голомаздиной и отражают идею вневременного актуального гардероба, рассчитанного на долгие годы. Коллекция объединяет лаконичные «чистые» силуэты и природную палитру, построенную на природных оттенках — бледно-коралловом, карамельном, серо-бежевом, пепельном, кофейном и черном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Следующая фотография 1 / 6 Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez Фото: 12 Storeez

«Дивница» теперь и в Москве

Уральская спа-сеть «Дивница» открывает флагманский салон в Москве в ЖК Soho-Noho у метро «Белорусская». Концепция целостного wellness-опыта в «новом русском стиле» отражена в дизайне помещений: продуманное зонирование, умный свет, акцентные арт-объекты. В наполнении спа-программ стоит отметить оригинальную массажную методику, сочетающую глубокую проработку мышц с легким стретчингом, двухчасовые спа-ритуалы в арома-сауне с использованием собственной косметики бренда Divnica. В честь открытия гостей ждут скидки и подарочные сертификаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Дивница Фото: Дивница Фото: Дивница Фото: Дивница Фото: Дивница Следующая фотография 1 / 5 Фото: Дивница Фото: Дивница Фото: Дивница Фото: Дивница Фото: Дивница

«Слепая Курица» привезли Roberto di Paolo

«Слепая Курица» с февраля начинает эксклюзивно представлять обувь итальянской марки Roberto di Paolo. Обувь Roberto di Paolo производится на фабрике в Монтегранаро, основанной в 1972 году, и представляет собой концепцию сбалансированной подачи стиля, когда дизайн моделей не требует сложных решений, а легко адаптируется под повседневный гардероб. В линейке — темные казаки, дерби, лоферы, замшевые «дезерты».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Roberto di Paolo Фото: Roberto di Paolo Фото: Roberto di Paolo Фото: Roberto di Paolo Следующая фотография 1 / 4 Фото: Roberto di Paolo Фото: Roberto di Paolo Фото: Roberto di Paolo Фото: Roberto di Paolo

Ирина Кириенко