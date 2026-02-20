Федеральная организация может реализовать проект парка в Перми

В Перми зарегистрировано ООО «Мулянка Парк». Общество ведет деятельность по организации отдыха и развлечений. Как указано в Rusprofile, владельцем 100% долей компании является столичное ООО «Парктех», гендиректором которого является Алексей Орлов. Господин Орлов — учредитель Общероссийской общественной организации «Парки России». В пресс-службе компании пояснили «Ъ-Прикамье», что будут готовы прокомментировать регистрацию юрлица на территории Перми позже.

Общероссийская общественная организация «Парки России» занимается созданием, развитием, сохранением и благоустройством парков и общественных пространств в РФ. Согласно официальному сайту, организация имеет 54 региональных отделения, в том числе в Пермском крае. В соответствующем разделе есть информация об одном проекте, реализуемом в регионе. Речь идет об историко-патриотических комплексах в честь погибших на СВО. Места памяти создаются в деревне Кривое Добрянского района.