Жителя дома на проспекте Шаумяна связали и избили ради кражи наркотиков

Петербуржец пострадал в результате нападения двух мужчин, желавших украсть у него запрещенные вещества. Пострадавшего связали и избили в собственной квартире, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Все произошло 17 февраля. Фигуранты, узнав от знакомой о незаконном хранении наркотиков потерпевшим, проникли к нему квартиру в доме на проспекте Шаумяна. Петербуржца связали и нанесли множественные удары в область головы и туловища. Злоумышленники похитили телефон и запрещенные вещества, а затем скрылись.

Следствие возбудило уголовное дело по факту разбоя, совершенного с незаконным проникновением в жилище (ч. 3 ст. 162 УК РФ). По подозрению в совершении преступления задержали двух мужчин, один из них работает оперуполномоченным в отделе оперативно-поискового бюро ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Им предъявили обвинение.

Татьяна Титаева