Генпрокуратура просит изъять в доход государства имущество «Атомстройкомплекса»

Заместитель генерального прокурора РФ подал исковое заявление об изъятии имущества в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга к корпорации «Атомстройкомплекс» (один из крупнейших застройщиков Урала) и связанным с ней компаниям. Исковое заявление было подано в суд еще 2 февраля и тогда же было принято к рассмотрению. В картотеке указано, что выдано 14 исполнительных листов.

Как следует из картотеки суда, в качестве ответчиков по делу выступают АО «Корпорация "Атомстройкомплекс"», ООО «Компания "Атомстройкомплекс"», ООО «Специализированный застройщик "Южный Берег"». В руководстве «Атомстройкомплекса» находятся Валерий Ананьев и Павел Кузнецов, но в качестве ответчиков они не фигурируют.

Также ответчиками выступают тезка бывшего замглавы городского округа Среднеуральск Александр Астахов, Людмила Астахова, Лидия Бочкарева, Геннадий Визгалов, Александр Вильховский, Юрий Кирьянов, Валерий Климов, Борис Мешалов, Владимир Резников, Тамара Тимощук и Александр Турецкий. В качестве третьего лица выступает Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

В пресс-службе «Атомстройкомплекса» ситуацию пока не комментируют.

