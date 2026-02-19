Экс-замначальника наркоотдела МВД в Шадринске отправили в СИЗО

Курганский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему заместителю начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Шадринский» Роману Шумилову. Он обвиняется по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. «б», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических веществ). Информацию „Ъ-Южный Урал“ подтвердили в суде.

Романа Шумилова задержали сотрудники УФСБ России по Курганской области 16 февраля. По данным следствия, сотрудник полиции, который должен был пресекать и расследовать связанные с незаконным оборотом наркотиков преступления, сам организовал незаконный сбыт наркотических средств. Он создал сайт по продаже запрещенных веществ в мессенджере Telegram, подыскивал закладчиков для реализации наркотических средств и получал незаконный доход.

Виталина Ярховска