Экспертиза отклонила проект продления дороги по улице Пушкина в Нижнем Новгороде

Проект строительства автодороги по улице Пушкина от Артельной до Бекетова в Нижнем Новгороде не прошел госэкспертизу. Информация об этом размещена в реестре экспертиз 18 февраля 2026 года.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заказчиком выступает спецзастройщик «ННДК Бекетова», документацию готовили ООО «ПИИ Севзапмостпроект», ООО «Истоки» и ООО «Промтехнология», проверяло проект ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Сейчас на участке от улицы Артельной до Бекетова проходят только трамвайные пути. Как писал «Ъ-Приволжье», строительство автодороги анонсировали в 2022 году. Олег Лавричев, бывший тогда председателем гордумы и депутатом по округу в Советском районе, сообщал, что начать строительство планируют в 2024 году с привлечением федерального софинансирования. Предполагается, что дорога будет четырехполосной, включая две полосы на трамвайных путях.

В марте 2024 года в группе ННДК сообщали, что срок проектирования продлен до конца года. Это было связано с заменой трамвайных путей.

Галина Шамберина