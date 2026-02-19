«Роза Хутор» поддержал конкурс школьных историко-патриотических проектов

Горный курорт продолжает системную работу по сохранению исторического наследия региона.

Майский поход накануне Дня Победы к воинскому обелиску на развилке туристских троп перевалов Аишхо-1 и Аишхо-2, 1985 год

Фото: Георгий Анастасиади

Конкурс «Битва на перевалах: память, исследование, сохранение» направлен на развитие интереса школьников к краеведческой и поисковой работе. В прошлом году «Роза Хутор» уже поддерживал проект учеников сочинской гимназии №44 по созданию интерактивной карты воинских обелисков, расположенных в горах Сочи – обелискисочи.рф. Тогда курорт предоставил гимназии туристское снаряжение для экспедиции 15 юных исследователей к памятным местам боевой славы.

«Надеемся, что пример ребят из гимназии №44, которые создали интерактивную карту воинских обелисков региона и совершили экспедицию к ним, станет заразительным. Хотим, чтобы к историко-краеведческой работе и горно-туристскому движению подключилось как можно больше детей из разных школ. Сохраняя память о подвигах защитников Кавказа, «Роза Хутор» поддерживает воспитание нового поколения, которое будет бережно относиться к истории и природе нашего уникального региона», - отметил директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Организаторы конкурса — Управление по образованию и науке администрации города Сочи, Эколого-биологический центр имени С.Ю. Соколова, Сочинский центр детского и юношеского туризма и экскурсий. Школьникам от 12 до 18 лет предлагается выбрать один из воинских памятников, представленных на интерактивной карте обелискисочи.рф, провести сбор информации и архивных данных, связанных с объектом. Три лучших исследовательских проекта получат поддержку от курорта «Роза Хутор» в размере 50 000 рублей каждый. Средства предназначены для организации школьной экспедиции к обелискам во время летних каникул. В разработке маршрутов помогут специалисты Центра детского и юношеского туризма и экскурсий.

«В годы Великой Отечественной войны в горах близ Сочи шли ожесточенные бои. Сегодня об этом напоминают воинские обелиски и памятные знаки. Многие были установлены энтузиастами и остаются малоизвестными. Во время туристских экспедиций наши воспитанники часто видят остатки окопов, могут найти старые гильзы. Это вызывает у них неподдельный интерес. Конкурс «Битва на перевалах: память, исследование, сохранение» — один из шагов к возрождению поискового движения, которое было популярно у сочинских школьников», — отметил руководитель Центра детского и юношеского туризма и экскурсий Рамиль Искаков.

Участники конкурса не только побывают на местах боевой славы на территории Сочинского национального парка и Кавказского заповедника, но и проведут субботники по благоустройству монументов. Так, экспедиции помогут школьникам воспитать бережное отношение к окружающей среде.

«На территории Сочинского национального парка находятся три памятника истории в местах захоронения солдат, один памятник у линии обороны перевала Аишхо, семь знаков памяти на местах падения самолетов и один на месте военного госпиталя. Для нас крайне важно, чтобы школьники не только изучали архивы, но и своими глазами видели ландшафты, которых коснулись военные события. Исследовательская будет способствовать бережному отношению к природе, которая хранит свидетельства героического прошлого», — отметила заместитель директора по экологическому просвещению Сочинского национального парка Полина Смирнова.

Данные, полученные участниками конкурса «Битва на перевалах: память, исследование, сохранение» в ходе работы над исследовательскими проектами и экспедиций к воинским монументам, дополнят интерактивную карту обелискисочи.рф.

