Артист Башкирского театра кукол награжден орденом

Артист Башкирского государственного театра кукол Айрат Ахметшин удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве», сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии. Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

Кукловод, народный артист России награжден за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, за многолетнюю плодотворную деятельность.

В 2025 году Айрат Ахметшин стал лауреатом специальной премии «Золотая маска» — «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». В 2020 году он был удостоен ордена Салавата Юлаева, отмечается в сообщении.

Майя Иванова