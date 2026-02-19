В школах Ухты начали проводить инструктаж по алгоритму действий при атаке БПЛА

Сотрудники школ Ухты прошли инструктаж, как действовать при атаке беспилотников. В школе № 20 рассказали, что именно отработали с персоналом.

На странице образовательного учреждения отметили, что считают долгом обеспечить максимальную защиту для каждого ребенка и сотрудника. Учителя узнали, как звучат сигналы при угрозе и как быстро их передавать, по каким маршрутам следовать при эвакуации к укрытиям и где они находятся. В ходе инструктажа для каждого сотрудника определили роли, чтобы действия были слаженными и быстрыми.

«Ответственность каждого — залог безопасности всех! Мы готовы к любым вызовам и делаем все возможное, чтобы наши дети и сотрудники были в безопасности»,— заключили в тексте к публикации.

Татьяна Титаева