Доля отказов по заявкам на автокредит в Башкирии за год выросла на 4%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по заявкам на автокредиты в январе в Башкирии составила 81,5%, что на 4% выше, чем в январе 2025 года.

В целом по стране этот показатель оказался на уровне 83,7%, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,8%.

Наибольшие доли отказов по заявкам на автокредиты в регионах в январе были отмечены в Иркутской области (89,5%), Алтайском (88,5%) и Красноярском (88,4%) краях, а также в Кемеровской (88,0%) и Омской (87,6%) областях. Наименьшие доли отказов были зафиксированы в Чувашии (74,8%), Удмуртии (77,4%), Татарстане (77,5%), а также в Санкт-Петербурге (78,1%) и Нижегородской области (78,3%). В Москве данный показатель составил 79%.

Наиболее серьезная динамика роста доли отказов в прошлом месяце по сравнению с январем 2025 года была зафиксирована в Тульской (+10,1%), Оренбургской (+7,2%), Омской (+6,2%) и Самарской (+5,8%) областях, а также Чувашии (+5,0%).

Олег Вахитов