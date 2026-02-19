Air France-KLM получила в 2025 году рекордную прибыль

Франко-голландский авиационный холдинг Air France-KLM отчитался о получении рекордной чистой прибыли по итогам 2025 года — €1,75 млрд, что на 6,1% больше, чем годом ранее. Предыдущий рекорд по прибыли был установлен в 2023 году — €934 млн. Общая выручка Air France-KLM в 2025 году увеличилась на 4,9%, составив €33 млрд.

В 2025 году пассажиропоток вырос по сравнению с 2024 годом на 5% и составил 102,8 млн человек. На 2026 год компания заложила капитальные расходы в размере около €3 млрд, в том числе на обновление парка самолетов.

После публикации финансовых результатов акции группы поднялись в цене на 10% на Парижской фондовой бирже.

Елизавета Труфанова