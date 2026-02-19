Чем известен Эндрю Маунтбеттен-Виндзор

Полиция Великобритании задержала Эндрю Маунтбеттена-Виндзора — брата короля Карла III — по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Это первое громкое задержание после публикации файлов по делу американского миллиардера Джеффри Эпштейна. Биография бывшего принца — в справке “Ъ”.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP, Kirsty Wigglesworth, File / AP

Эндрю Альберт Кристиан Эдвард Маунтбеттен-Виндзор родился 19 февраля 1960 года в Лондоне в семье королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его старшие брат и сестра — король Карл III и принцесса Анна, младший брат — принц Эдвард. Образование Эндрю получил в шотландской школе-интернате Гордонстоун, стажировался в колледже Лейкфилд в Канаде.

В 1979 году после окончания школы он отправился служить в королевский военно-морской флот, а позже прошел обучение в летной школе Королевского военно-морского колледжа. В качестве пилота вертолетов Sea King и Merlin он был прикомандирован к 820-й военно-морской летной эскадрилье, базировавшейся на авианосце «Инвинсибл». Самой значимой страницей его военной карьеры стало участие в Фолклендской войне 1982 года, где Эндрю выполнял задания по борьбе с подводными лодками и участвовал в поисково-спасательных операциях. Вышел в отставку в 2001 году.

С 2001 года Эндрю работал специальным представителем Великобритании по международной торговле и инвестициям, в его обязанности входило представление страны на торговых ярмарках и конференциях по всему миру.

В 1999 году принц Эндрю познакомился с финансистом Джеффри Эпштейном. В 2005 году родители 14-летней девочки из Флориды обвинили Эпштейна в том, что он склонил их дочь к интимной близости. Позже появились новые эпизоды и обвинения. В 2010 году британские таблоиды впервые сообщили о том, что Эпштейн и принц Эндрю — друзья. Их заметили прогуливающимися по Центральному парку в Нью-Йорке. В 2019 году Эпштейн покончил с собой в тюрьме на Манхэттене.

В 2021 году правозащитница Вирджиния Джуффре подала в суд на принца Эндрю. По ее словам, он неоднократно принуждал ее к сексуальным отношениям, когда ей было 17 лет, в том числе в особняке Джеффри Эпштейна. Принц отрицал обвинения, а фотографию, на которой они были запечатлены с подругой Эпштейна Гилейн Максвелл, назвал подделкой.

В 2022 году Эндрю заключил с Джуффре мировое соглашение, выплатив ей около $12 млн, но продолжал настаивать на своей невиновности. 25 апреля 2025 года стало известно о самоубийстве Вирджинии Джуффре. Ей был 41 год.

В октябре 2025 года принц Эндрю отказался от королевских титулов, включая титул герцога Йоркского. В декабре того же года король Великобритании Карл III лишил Эндрю еще двух титулов — рыцаря-компаньона ордена Подвязки и рыцаря Королевского Викторианского ордена.

В опубликованных в начале 2026 года файлах по делу Джеффри Эпштейна оказалось несколько упоминаний о бывшем принце и его фотографий. Среди документов были фото Эндрю, склонившегося на четвереньках над лежащей на полу женщиной.

С 1986 по 1996 год Эндрю состоял в браке с Сарой Фергюсон, у них две дочери.