Трудные судьбы президентов Южной Кореи

Первый президент Южной Кореи Ли Сын Ман (1948–1960) возглавлял страну три срока подряд. После очередных выборов в 1960 году в стране вспыхнули беспорядки, вводилось военное положение. В результате парламент принял резолюцию об отставке президента, Ли Сын Ман бежал на Гавайи.

Его преемник Юн Бо Сон (1960–1961) был свергнут в результате военного переворота меньше чем через год после прихода к власти. Позже неоднократно получал условные сроки за антигосударственную деятельность.

Третий президент Пак Чжон Хи (1961–1979) в октябре 1979 года был убит начальником собственной разведки во время делового ужина.

Четвертый президент Чхве Гю Ха (1979–1980) находился на посту меньше года и лишился власти в результате военного переворота, организованного генерал-майором Чон Ду Хваном.

Чон Ду Хван (1980–1988) также столкнулся с массовыми протестами, в самом кровавом из них — восстании в Кванджу — погибло около 200 человек. В 1995 году был обвинен в организации мятежа, коррупции, убийствах и приговорен к смертной казни, которую позже заменили на пожизненное заключение. Амнистирован в 1998 году.

Возглавлявший Южную Корею с 1988 по 1993 год Ро Дэ У через три года после отставки был приговорен к 22 годам по обвинению в коррупции и участии в событиях в Кванджу. Позже срок смягчили до 17 лет, в 1998-м Ро Дэ У был амнистирован.

Его преемник Ким Ён Сам (1993–1998) провел масштабную кампанию против коррупции, но после отставки главы государства его сын Ким Хён Чхоль был также осужден за коррупционные преступления на три года.

Восьмой президент страны Ким Дэ Чжун (1998–2003) после отставки также не преследовался, но два его сына попали в тюрьму по обвинению в незаконном лоббировании и коррупции.

С 2003 по 2008 год страну возглавлял Но Му Хён, который после отставки был обвинен в коррупции. За несколько дней до первого допроса покончил с собой.

Президент Ли Мён Бак (2008–2013) через семь лет после отставки был признан виновным в коррупции и осужден на 17 лет. Вышел по амнистии в декабре 2022 года.

Одиннадцатый президент Пак Кын Хе (2013–2016) в декабре 2016 года подверглась импичменту, после чего обвинена в коррупции и приговорена к 24 годам. Помилована в 2021 году.