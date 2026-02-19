Сотни школьников Тюменского макрорегиона начали борьбу на Всероссийской олимпиаде компании «Россети»

Участие в первом этапе ежегодной Всероссийской олимпиады школьников Группы «Россети» приняли 364 старшеклассника из Тюменского макрорегиона. Ученики 8-10 классов, студенты колледжей и лицеев решали кейсы по математике, физике и информатике. Задания для дистанционного этапа разработали преподаватели Национального исследовательского университета «МЭИ». Имена финалистов первого этапа представители «Россети Тюмень» озвучат уже на следующей неделе.



В 2026 году среди регионов наибольшее количество конкурсантов представили ХМАО-Югру – 215 человек. Из Тюменской области задания выполняли 135 школьников, а из ЯНАО – 14.

Во втором туре участникам предстоит решить практические кейсы в сфере электроэнергетики. От ребят потребуется проявить творческие способности и умение применять полученные знания на практике. Лидеры дистанционных этапов будут приглашены на финальные оценочные конференции.

Отметим, что победители Олимпиады получат дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вуз, а также приглашение на энергетическую проектную смену в «Орленок» или Университетскую гимназию МГУ имени М. В. Ломоносова.

Всероссийская олимпиада школьников Группы «Россети» проводится в девятый раз и направлена на выявление одаренных, способных к инновационному мышлению будущих энергетиков. За это время компания «Россети Тюмень» помогла присоединиться к проекту более 1,3 тысячи учащихся из Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО – 29 из них заняли призовые места.

АО «Россети Тюмень»