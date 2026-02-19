В Волгодонске СК расследует дело о стрельбе из окна

В Волгодонске Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя по статье ст. 213 УК РФ (хулиганство) по факту стрельбы из окна по прохожим. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее в социальных сетях и средствах массовой информации появилась информация, что неизвестный мужчина из окна квартиры многоэтажного дома произвел несколько выстрелов в сторону людей на улице, среди которых находились дети. Следователи в ходе проверки установили, что молодой человек использовал пластиковый автомат, не являющийся огнестрельным оружием. Тем не менее следственный отдел возбудил уголовное дело.

Расследование продолжается.

Константин Соловьев