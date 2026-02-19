Донской бизнес на оснащение школ привлек более 250 млн рублей

В Ростовской области за три года действия программы инвестиционного налогового вычета в систему среднего профессионального образования привлечено более 250 млн руб. За счет этих средств оснащены классы и мастерские в 69 образовательных учреждениях. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации губернатора, в 2026 году, кроме поступлений от налогового вычета, в Ростовской области на 1,5% увеличен объем бюджетного финансирования сферы образования.

За счет бюджетных средств в 2025 году в регионе открыли пять детских садов и 12 школ.

Наталья Белоштейн