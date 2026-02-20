Блокнот гурмана

Петербургские шефы провожают зиму, состязаясь в изобретательности: гостей ждут блинные сеты и тематические чаепития, креативные коллаборации и даже фестиваль блинов.

Фото: «Банщики»

Широкую Масленицу с размахом отмечает ресторан «Банщики»: бренд-шеф Станислав Левохо интерпретирует сюжет через призму северной гастрономии. Дюжину блинов на компанию здесь сопровождают большим самоваром черного чая, а любителям икорного шика подают черные блины с копченым лососем и красной икрой, ржаные — с муксуном холодного копчения, толченым картофелем и щучьей икрой, гречневые — с печенью и икрой трески. Среди блинных деликатесов нежные шпинатные блины с мясом краба, яйцом и малосольным огурцом. В качестве десерта можно выбрать черемуховые с творогом, ванилью и пьяной вишней и пшеничные с кремом из маскарпоне, абрикосовым вареньем и домашним пломбиром. Блинчики для маленьких гостей также подаются с шариком пломбира и целой палитрой съедобных красок, от нутеллы и сгущенки до ягодных соусов.

Фото: «Футурист»

Ресторан Futurist нашел изящную аналогию узорам инея и снежинок, вступив в коллаборацию с вологодскими кружевницами. Хрупкое, почти невесомое вологодское кружево давно превратилось из ремесла в настоящее искусство, ставшее частью культурного наследия Русского Севера. На одно небольшое изделие, которое плетут при помощи деревянных палочек — коклюшек — может уходить несколько дней кропотливой работы. Во время Масленичной недели в ресторане при заказе дюжины блинов гость получает в подарок набор из двух салфеток с вологодским кружевом, изготовленным на фабрике «Снежинка».

Фото: «Сыроварня»

Шеф-повар ресторана «Сыроварня» Александр Карюкин приготовил на Масленицу блинное меню, в центре которого классические вкусы и сезонные продукты. Среди начинок к его блинам три вида грибов, сметана, лосось, разные виды икры и даже цыпленок с картофелем и копченой сметаной. Самая лаконичная опция — блины со взбитым маслом. Сладкую часть Масленицы курирует шеф-кондитер заведения Александра Богданова. В ее исполнении можно попробовать блины с клубникой и заварным кремом, а также блинный торт «Тирамису», в котором классический десерт переосмыслен в формате масленичного угощения.

Фото: Nordic, Dutch baby

Весело провожает зиму ресторан Nordic. Шеф-повар Эрик Тамм подрумянивает булочку-семлу — скандинавскую альтернативу русским блинам — и готовит особую масленичную кашу Semla с миндальным пралине и ванильным кремом. Шеф-бармен Василий Деркач смешивает коктейль Semlа с джином на кардамоне, миндальным ликером и сливками. Булочки-семлы изначально было принято печь лишь раз в году, на масленичный Жирный Вторник, но со временем они вошли в привычный рацион нордов — в качестве лакомства. А еще в Nordic на Масленицу подают тонкие пшеничные блины с рубленой селедкой, икрой ряпушки и черной икрой, изумрудно-зеленые шпинатные панкейки с форелью, красной икрой и яйцом-пашот, а также необычный блин-canelloni с уткой, черносливом и грушей конфи. А на сладкое — пышный блин на сковородке с мороженым из козьего молока и земляникой: такие запеченные блины во всем мире часто называют датскими, а в Дании — Dutch Baby.

Фото: «Теремок»

Масленица широка и у «Теремка»! Хоровой перформанс, соломенные арт-скульптуры и гигантский розовый блинный пирог по мотивам рецепта Арины Родионовны: 21 и 22 февраля в Петропавловской крепости пройдет фестиваль «Сударыня Масленица». Сразу за главными воротами расположатся гигантские соломенные фигуры персонажей русских сказок, а в Нарышкином бастионе откроется детский сказочный городок — с мастер-классами, интерактивными играми и чтением стихов русских поэтов в исполнении сударынь. В фотозонах с неоном и диджитал-кубе с «ожившими» писателями и героями русских сказок можно будет примерить на себя образы сударей и сударынь. На второй день праздника будет разрезан розовый блинный пирог от мастеров «Теремка», который собирается установить новый рекорд: около 700 кг угощений и почти 5 тыс. порций. Кульминацией праздника станет театрализованное шествие артистов с гигантской фигурой Сударыни от главной сцены к берегу Кронверкского пролива. Завершится «Сударыня Масленица» светопиротехническим арт-шоу.

Фото: Гранд Отель Европа

«Гранд Отель Европа» празднует Масленицу в ритме джаза: 22 февраля на сцене обновленного ресторана «Европа» выступят яркий петербургский джазмен Вова Чё Морале и группа Sweet Hot Jazz Band. Под аккомпанемент джазовых хитов развернется бранч с китайскими гастрономическими мотивами, который бренд-шеф отеля Денис Соболев приготовит в четыре руки с шеф-поваром Self Edge Chinois Алексеем Каневским.

Фото: Астория

В гостинице «Астория» в масленичную неделю шеф-повар Франсуа Кантен готовит блины со сладкими и сытными начинками. В числе сладких — классический креп сюзетт с ванильным мороженым, блин с начинкой из лимонной рикотты и ягодным соусом и блин с грушей в ванильном сиропе. Сытные пекут в двух вариациях: с ветчиной, шпинатом и соусом морнэ — и с жюльеном из шампиньонов и сморчков. В отдельном разделе масленичного меню выступают оладьи, которые сервируются с копченым лососем или с икрой кеты.

Фото: Гранд Отель Мойка 22

Бренд-шеф «Гранд Отеля Мойка 22» Николай Хвалынский поддерживает классические масленичные традиции: в панорамном ресторане Bellevue сервируют этажерку-кабаретницу с блинами и оладьями, которые можно дополнить красной икрой, слабосоленым лососем и мясом краба, а также, конечно, сметаной, творогом и медом. В «Чайной гостиной» отеля блины подают на подносах с хохломской росписью. На выбор есть несколько сетов: например, сладкие блины с медом, сметаной, вареньем, творогом и конфитюром или соленые с икрой, лососем слабой соли, свежим огурцом, яичным желтком и сметаной.

Фото: Чайная гостиная, Four Seasons Lion Palace St. Petersburg

В отеле Four Seasons Lion Palace St. Petersburg в масленичную неделю отмечают сразу два праздника. В Чайной гостиной правит бал Масленица. Здесь провожают зиму блинным фестивалем с несколькими вариациями главного блюда: сытными — с копченым лососем, классическими — с красной икрой, ароматными — с грибами, насыщенными — с нежным рагу из говядины. На статус короля стола претендует многослойный блинный торт с шоколадным ганашем и вишней. В воскресенье 22 февраля Чайная гостиная примет у себя масленичный бранч с икорным шоу, а в баре Xander весь уикенд будут подавать царские блины с тремя видами икры: красной, осетровой и белужьей.

Фото: Sintoho

Второй праздник — год Огненной лошади по восточному календарю. Азиатский ресторан Sintoho встречает Новый год специальным меню от шефа Бадмы Адучеева. Китайские пельмени цзяоцзы с мраморной говядиной задуманы как символическое пожелание достатка, а удачу Бадма «запечатал» в десерт FU — мусс на улуне и персиковое конфи внутри красного конверта хунбао. В Китае в такие конверты традиционно кладут деньги, которые дарят младшим родственникам или подчиненным. В новогоднее меню шеф-повар также включил острый кисло-сладкий суп с уткой и черную треску на пару с ферментированными соевыми бобами. В субботу 21 февраля в ресторане пройдет камерный ужин Ice & Fire, где шеф сойдется в дуэли контрастов с су-шефом отеля Давиде Джакомелли: вместе они будут готовить несколько блюд — от закусок в суши-баре ресторана до горячего блюд в зале теппаньяки.

Светлана Куликова