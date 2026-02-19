Откат с дисконтом

К девяти годам колонии строгого режима и штрафу 4,5 млн руб. суд Красноярска приговорил бывшего замдиректора ПАО «Россети Сибирь» Игоря Павлова по делу о коррупции. По версии следствия, он вымогал взятку 1,5 млн руб. у руководства фирмы-подрядчика за беспрепятственную приемку выполненных работ, а также возможность в последующем участвовать в тендерах. Задержали топ-менеджера с поличным благодаря сотрудничеству со следствием замдиректора «Россети Томск» Рустама Привалова, которого он попросил выступить посредником в переговорах с бизнесменом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд признал бывшего замдиректора «Россети Сибирь» Игоря Павлова виновным во взяточничестве

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Суд признал бывшего замдиректора «Россети Сибирь» Игоря Павлова виновным во взяточничестве

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Красноярский суд вынес приговор бывшему заместителю генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Сибирь» 45-летнему Игорю Павлову. Как рассказали в краевой прокуратуре, топ-менеджера признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет лишения свободы) и назначили девять лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 4,5 млн руб.

В течение пяти лет после освобождения осужденному запрещено занимать должности в госкорпорациях.

Второй фигурант этого дела, бывший замдиректора ПАО «Россети Томск» Рустам Привалов, был осужден в июне 2025 года. За посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) он получил семь лет условно с испытательным сроком четыре года и штраф в размере 1,5 млн руб. Смягчающими наказание обстоятельствами суд учел признание им вины, активную помощь в раскрытии и расследовании преступления.

По версии следствия, в 2023 году заместитель гендиректора «Россети Сибирь» обратился к коллеге из «Россети Томск» с предложением выступить посредником и организовать получение откатов с фирмы «Мегаград». Та заключила с ПАО «Россети Томск» договор на строительство четырех электроподстанций в Томской области стоимостью свыше 30 млн руб. За 10% от цены контракта топ-менеджер сибирских «Россетей» обещал обеспечить беспрепятственную приемку выполненных работ, а также возможность в последующем участвовать в тендерах. Чтобы бизнесмен был сговорчивее, говорится в деле, Игорь Павлов дал указание приостановить оплату за уже выполненные подрядчиком работы.

Когда бизнесмен пояснил, что нужной суммы нет и прибыль с договоров не доходит до требуемых 10%, от него потребовали показать рентабельность фирмы и суммы затрат на выполненные работы по контрактам. После этого размер отката был снижен вдвое — до 1,5 млн руб.

Как указывается в материалах дела, 7 февраля 2024 года владелец «Мегаграда» обратился с заявлением о вымогательстве взятки в УФСБ России по Томской области. Под контролем чекистов он связался с посредником и назначил встречу на парковке у гостиницы «Тоян». Деньги на взятку — 1,5 млн руб. наличными — предприниматель взял из личных сбережений. Три сотни 5-тысячных купюр оперативники обработали криминалистическим составом и ксерокопировали. После передачи денег, которая происходила в Volkswagen Touareg, бизнесмена, замглавы ПАО «Россети Томск», задержали.

На купюрах, внутри сумки подозреваемого, были обнаружены следы спецсостава, которым силовики пометили деньги.

Посредник дал подробные показания об обстоятельствах преступления и согласился участвовать в разработанном силовиками оперативном эксперименте. Его последующие встречи и переговоры с замдиректора сибирских «Россетей» Игорем Павловым продолжались еще полгода и фиксировались ФСБ. 21 августа 2024 года, в момент получения конверта с деньгами, топ-менеджера ресурсоснабжающей организации задержали и отправили в СИЗО. Под арестом оказалось имущество обвиняемого и его родных. Были арестованы две квартиры кадастровой стоимостью 4,8 и 7,8 млн руб., жилой дом за 27 млн руб., место в паркинге (542 тыс. руб.), земельный участок (4,3 млн руб.) и 700 тыс. руб., рассказали «Ъ-Сибирь» в краевой прокуратуре. По информации надзорного ведомства, Игорь Павлов вину признал частично, утверждая, что он обманывал бизнесмена и судить его нужно за мошенничество (ст. 159 УК РФ).

Константин Воронов