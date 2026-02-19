На Дону на 16,3% увеличилось количество связанных с нацпроектами преступлений

В 2025 году в Ростовской области выявлено 527 преступлений, связанных с реализацией национальных проектов. Рост показателя составил 16,3% год к году. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Ростовской области Александр Речицкий во время отчета в Законодательном собрании региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

За отчетный период правоохранители предотвратили более 2,2 тыс. преступлений при освоении бюджетных средств, среди них 23% связаны с выполнением национальных проектов. Кроме этого, выявлено 4 тыс. экономических преступлений, из которых 80% носят тяжкий или особо тяжкий характер, а 62% совершены в крупных или особо крупных размерах.

В отношении должностных лиц из-за игнорирования антикоррупционного законодательства в 2025 году возбуждены уголовные дела в отношении 76 должностных лиц органов власти и местного самоуправления. Большинство из них — главы муниципальных образований, их заместители, руководители государственных бюджетных унитарных предприятий, преподаватели высших учебных заведений и медицинские работники.

В ходе антикоррупционной кампании полицейские выявили 565 правонарушений, в результате чего к уголовной ответственности привлечены 119 человек.

Руководитель главного управления добавил, что должностные лица, в отношении которых проводится проверка соблюдения антикоррупционного законодательства, будут находиться под строгим и постоянным наблюдением.

Наталья Белоштейн