В Татарстане учредят премию в 120 тысяч рублей для молодых воспитателей

В Татарстане разработали проект постановления о выплате премии в размере 120 тыс. руб. для молодых педагогов дошкольных учреждений. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

На премию могут претендовать педагоги до 35 лет со стажем работы не более 5 лет на должностях «воспитатель», «старший воспитатель», «музыкальный руководитель» и других, связанных с дошкольным образованием.

Конкурс проводится ежегодно: заявки оцениваются на основе проектов и тестирования, а средства предоставляются из бюджета Татарстана. Контроль за реализацией программы возложен на Министерство образования и науки республики.

