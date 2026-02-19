Госсовет Татарстана одобрил налоговые льготы для инвестиционных дорожных проектов

Госсовет Татарстана принял законопроект о предоставлении налоговых льгот инвесторам, реализующим крупные дорожные проекты и объекты образовательной инфраструктуры в Иннополисе. Инициатива была поддержана сразу в первом и третьем чтениях.

Льготы распространяются на инвестпроекты, реализуемые по концессионным соглашениям или под госгарантии республики. В их число входят участки дорог: Вознесенский тракт от проспекта Победы до М7 «Волга» в Советском районе Казани, Алексеевское — Альметьевск, реконструированный участок Горьковского шоссе и объекты трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск.

Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин отметил, что льготы позволят снизить затраты на строительство и развитие научной базы, включая учебно-лабораторные корпуса Университета Иннополис. Это, по его словам, усилит подготовку IT-специалистов и укрепит инновационный потенциал региона.

Власти республики также рассчитывают, что меры укрепят образовательную и научную инфраструктуру Иннополиса и способствуют развитию IT-кластера Татарстана.

Влас Северин