Губернатор Петербурга Беглов обратился к горожанам в годовщину смерти Собчака

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города в 26-ю годовщину смерти первого мэра Северной столицы Анатолия Собчака. Нынешний градоначальник заявил, что его предшественник внес неоценимый вклад в судьбу Петербурга, передает пресс-служба Смольного.

В 1991 году, перед возглавившим Северную столицу Анатолием Собчаком стояли исключительные задачи: формирование новых органов городской власти, преодоление глубокого экономического кризиса, сохранение уникального культурного наследия, отметил господин Беглов

Губернатор подчеркнул, что первый мэр сыграл решающую роль в возвращении городу его исторического имени, заложил основы открытости и публичности российской власти и был одним из авторов новой российской конституции.

«Мы всегда будем помнить принципиальную и юридически обоснованную позицию Анатолия Собчака о безусловной принадлежности Крыма России и о нелегитимности сохранения за Украиной границ бывшей Украинской ССР после распада Советского Союза»,— добавил Александр Беглов.

Артемий Чулков