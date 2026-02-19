Водка и ничего живого

Тонкая грань между принципами и маркетингом — в России появился первый сертифицированный алкоголь для веганов. Во всяком случае, теперь это документально зафиксировал один из крупных водочных заводов. Некоторые из произведенных крепких напитков теперь официально можно называть «веганскими». Впрочем, эксперты говорят, что технически водка и без дополнительных формальностей примесей животного происхождения не содержит. Тему продолжит Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Не пиара ради, а пользы дела для — негласная позиция получившей сертификат Роскачества компании «Башспирт». А вот само ведомство к явлению относится серьезно — есть ГОСТ, должно быть и свидетельство. Кто обратился, тот и получил, объяснила “Ъ FM” представитель Роскачества Мария Сметанина: «Чтобы алкоголь получил статус веганского, он должен соответствовать критериям ГОСТ для данного типа продукции. Он определяет требования не только к составу, но и к таре, и упаковке. Помимо очевидных требований к отсутствию ингредиентов животного происхождения стандарт не просто гарантирует отсутствие молекул животных, но и саму возможность перекрестной контаминации».

Сертифицированы как веганские могут быть, например, бальзамы и уксус. Главное, чтобы на молекулярном уровне следов животного мира не было. На вегетарианских сайтах есть гайды по подбору такого алкоголя. Среди европейских виноделов заявить, что твой напиток какой-то особенный, давно в порядке вещей, отмечает директор по коммуникациям компании Ladoga Филипп Сотничук: «Очень редко в составе красителей и ароматизаторов могут использоваться компоненты животного происхождения. Но веганские сертификаты уже довольно давно начали получать производители в традиционных винодельческих странах, предлагая свою продукцию тем, кому такой образ жизни близок, чтобы они тоже могли прикоснуться к продукции этих виноделов».

Чем крепче, тем особенностей меньше, а с точки зрения технологии современная водка не веганской быть и не может, обращает внимание президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский: «Звучит, как анекдот. Отрасль использует для очистки желатин, казеин — это животное происхождение. По новому стандарту зафиксировали отказ от таких методов, и фильтрация идет только растительными или минеральными фильтрами. Яркий пример — безглютеновый хайп, где начинают встречаться физика с маркетингом. Качественная водка уже без глютена по умолчанию, но на основе спирта делаются и всевозможные настойки и бальзамы. С точки зрения стандарта и "без глютена", и "веганское" — это просто следование установленному ГОСТ. Но в любом случае, спирт остается спиртом, независимо от того, чем его почистили. Веганский сертификат не спасет от чрезмерного употребления».

С тем, что «веганская водка» — это игра слов, согласен и собственник ликеро-водочного завода «Кристалл» Павел Победкин. По его словам, российские производители и потребители тренд не поддержат: «Когда-то было популярно "очищено молоком", теперь маркетинговый слот идет на веганскую продукцию. Но я не думаю, что это будет массовое явление, просто красивый хайп. Это как написать на бутылке, что водка без сахара. Сомневаюсь, что слово "веганская" заставит потребителей массово покупать именно эту марку».

Пока заводы решают вопрос на символическом уровне, веганы давно определились содержательно. Ликеры с молочным шоколадом, настойки с медом, лактозой, карамелью или пантами марала — все под огромным вопросом. О молочной кислоте еще можно подумать.

Станислав Крючков