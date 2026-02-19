Серийное производство Volga на бывшем заводе Volkswagen намечено на II квартал
Российская компания АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), владеющая правами на марку Volga, собирается возобновить серийный выпуск модели во втором квартале 2026 года. Производство начнут на бывшем заводе Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде.
«Первые автомобили Volga появятся в продаже в официальных дилерских центрах в третьем квартале 2026 года»,— сообщили в пресс-службе ПЛА (цитата по ТАСС).
На старте линейка Volga будет включать три модели: два кроссовера в сегментах D-SUV и C-SUV, а также D-седан. В базовой комплектации каждого из них предусмотрен зимний пакет. Проектная мощность предприятия — 110 тыс. авто в год.