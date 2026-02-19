Мясокомбинат имени Кирова признали объектом культурного наследия

Мясокомбинат имени Сергея Кирова на Московском шоссе, 13, включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия как памятник регионального значения с видом «достопримечательное место». Об этом сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и куль Фото: Пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и куль

Мясокомбинат начали строить в начале 1930-х годов, а к концу 1935 года основные здания и сооружения ввели в эксплуатацию. Проект создавался по типу чикагских боен с использованием передовых для того времени технологий.

В КГИОП подчеркнули, что особенности производственного процесса отражены в планировке и архитектурном облике застройки: отдельные циклы были выделены в самостоятельные объемы, применялись лоточное производство и решения, исключающие встречные потоки. В 1937 году проект был отмечен дипломом и золотой медалью на Выставке искусств и техники в Париже.

Во время Великой Отечественной войны территория комбината находилась на передовой линии обороны Ленинграда, здания получили повреждения, но в целом сохранили первоначальный вид. После войны предприятие восстановили. В 2004 году комбинат закрылся.

Артемий Чулков