В Грузии арестованы два иностранца из-за планов купить уран и цезий

Заместитель главы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Лаша Маградзе заявил, что сотрудники Департамента контрразведки и Департамента специальных операций СГБ арестовали в городе Кутаиси двух иностранцев, пытавшихся купить уран и цезий-137 за $3 млн.

Как заявил Лаши Маградзе на брифинге, злоумышленники планировали «вывести в другое государство эти вещества, используемые в том числе в террористических целях».

Представитель СГБ рассказал, что задержанные, имена и гражданство которых не называются, «в течение нескольких недель часто приезжали в Грузию» и «готовились как к покупке, так и к транспортировке» радиоактивных веществ.

Уголовное дело возбуждено по ст. 230 УК «незаконный оборот ядерных материалов либо устройств или радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и иных источников радиоактивного излучения». По этой статье предусмотрено лишение свободы от пяти до десяти лет.

Георгий Двали, Тбилиси