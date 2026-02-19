В 2025 году в УФАС по Башкирии поступило более 1,1 тысячи жалоб

В 2025 году в Управление ФАС по Башкирии поступило 1126 обращений. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель ведомства Андрей Хомяков.

УФАС рассмотрело 26 дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства и выдало 32 предупреждения, в основном касающихся антиконкурентных соглашений. В сфере госзакупок было рассмотрено 536 жалоб, из которых 27% были признаны обоснованными или частично обоснованными.

В рамках закона о контрактной системе управление рассмотрело 114 обращений о включении поставщиков в реестр недобросовестных. В реестр было включено 30 компаний, количество таких обращений сократилось вдвое. 315 жалоб, в основном касались закупок по 223-ФЗ и аренде земельных участков. В результате выдано 84 предписания об устранении нарушений.

В сфере рекламы УФАС рассмотрело 203 дела. По итогам выдано 32 предписания об устранении нарушений.

За нарушения в области антимонопольного, рекламного законодательства и закупок в 2025 году было возбуждено 856 административных дел.

