Чистая прибыль Airbus в 2025 году выросла на 23%

Выручка европейской аэрокосмической корпорации Airbus увеличилась в 2025 году на 6%, составив €73,4 млрд. Чистая прибыль выросла на 23%, до €5,2 млрд. Портфель заказов в прошлом году чуть снизился — на 2%, до €618,8 млрд. Компания за год поставила заказчикам 889 самолетов — на 8% больше, чем в 2024-м.

Особенно сильно в прошлом году выросли показатели оборонного подразделения компании — выручка увеличилась на 15%, до €14,2 млрд, а портфель заказов — на 11%, до €61,4 млрд. Airbus, как и многие другие европейские компании, получает дополнительные заказы за счет наращивания закупок оружия в ЕС. «Широкий и конкурентоспособный портфель нашего оборонно-космического подразделения, а также вертолетов позволяет нам использовать динамику развития в оборонном секторе»,— заявил генеральный директор Airbus Гийом Фори.

Господин Фори также отметил хороший спрос на коммерческие самолеты, которому, однако, мешает дефицит двигателей. Из-за этого в 2026 году Airbus собирается поставить клиентам лишь 870 самолетов — меньше, чем в прошлом году. Этот прогноз разочаровал инвесторов, так что, несмотря на хорошие годовые показатели, акции Airbus снизились почти на 5%.

