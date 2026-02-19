Полномочия Азата Зиганшина в Госсовете Татарстана досрочно прекращены

Депутатские полномочия Азата Зиганшина в Государственном Совете Татарстана досрочно прекращены. Об этом объявили на 18-м заседании парламента седьмого созыва.

Председатель Госсовета Фарид Мухаметшин отметил вклад господина Зиганшина в законотворческую деятельность и работу комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Азату Зиганшину 52 года. В 2019–2024 годах он был депутатом парламента шестого созыва, с 2024 года — депутатом седьмого созыва. В январе 2026 года он был назначен министром экологии республики.

На посту главы Минэкологии он сменил Александра Шадрикова, который назначен директором департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России.

Анна Кайдалова