В Дагестане, на Кубани и еще двух регионах задержали подозреваемых в терроризме

Следователи Следственного комитета России совместно с ФСБ и ФСИН прервали деятельность террористического сообщества из семи осужденных, сообщает пресс-служба СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Пятеро из них отбыли срок в колонии Забайкальского края, двое продолжают отбывать наказание там же. Сотрудники силовых структур задержали фигурантов в Дагестане, Забайкальском и Краснодарском краях, а также Волгоградской области.

СК по Забайкальскому краю возбудил уголовные дела по части 1 статьи 205.4 УК РФ — организация террористического сообщества и участие в нем. Двоих подозреваемых дополнительно обвиняют по части 1.1 статьи 205.1 — содействие и финансирование терроризма. Фигуранты отбывали наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления, но создали группу прямо в колонии.

По данным следствия, сообщество пропагандировало терроризм, оправдывало его и поддерживало запрещенные в России организации. Члены группы готовились к новым преступлениям. Во время обысков у них изъяли запрещенную литературу и мобильные телефоны, через которые собирали и переводили деньги террористам и их пособникам.

Суд арестовал пятерых задержанных и поместил их под стражу. Двое остались в колониях Забайкальского края под надзором. Расследование продолжается, силовики уточняют детали связей и планов группы.

Станислав Маслаков