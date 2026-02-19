Серия СКА разбилась о «Северсталь»

Хоккеисты СКА не смогли продолжить победную серию в чемпионате КХЛ, уступив в Ледовом дворце череповецкой «Северстали» со счетом 2:3. Судьбу встречи решили послематчевые буллиты, в которых гости проявили больше мастерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч СКА - «Северсталь»

Фото: ХК СКА Хоккейный матч СКА - «Северсталь»

Фото: ХК СКА

СКА в этом сезоне до 18 февраля не проигрывал «сталеварам». Причем выиграл оба матча на их площадке — 6:4 и 3:1. И это притом, что «Северсталь» идет в лидерах Западной конференции, уступая только ярославскому «Локомотиву». Именно с этой командой армейцы, как и другие, не хотят встречаться в первом раунде плей-офф. Для этого нужно подняться выше восьмого места в конференции — «Локо», действующий обладатель Кубка Гагарина, скорее всего, займет первое.

С этой задачей СКА уже справился: обогнал «Спартак», переместившись на седьмое место. Если бы Кубок Гагарина стартовал сейчас, соперником петербуржцев в первом раунде была бы именно «Северсталь». Интересно, что и СКА, и «Северсталь» имеют репутацию атакующих команда. Но последние матчи между ними прошли с минимумом заброшенных шайб.

Так было и вчера. Гости открыли счет в первом периоде, выиграв вбрасывание и выведя на бросок свободного игрока. Почему он был свободный — это уже вопрос к хозяевам льда. Форвард СКА Николай Голдобин во втором периоде после долгих мучений провел ответную шайбу. Для этого ему пришлось проявить незаурядное мастерство, действуя руками и клюшкой. «Пробить» голкипера череповчан Александра Самойлова в этот вечер было сложно — игроки СКА потом еще не раз в этом убеждались.

В той же второй двадцатиминутке «Северсталь» снова вышла вперед, поймав соперников на смене звеньев. И отыграться второй раз петербуржцам было уже сложнее. Они сделали это — редкий случай — за 15 секунд до третьей сирены: форвард Матвей Поляков протолкнул шайбу в сетку в куче мале. Как раз параллельно матчу СКА — «Северсталь» на Олимпийских играх в Милане шла игра между Канадой и Чехией. И там родоначальники хоккея ушли от поражения в основное время за несколько минут до конца третьего периода.

Но если канадцам и чехам понадобился овертайм для выявления победителя (как и в трех других четвертьфинальных матчах хоккейного турнира), то в Петербурге голов в нем забито не было. Хоккеистам пришлось исполнять серию буллитов. И в ней лучше проявили себя игроки «Северстали». Они реализовали две попытки. Причем у гостей точку поставил Александр Скоренов — тот же, кто открыл счет в матче. У СКА забросил только Матвей Короткий. Так череповчане добыли первую победу над СКА в чемпионате, прервав его победную серию, которая насчитывала пять матчей. Но и армейцы получили очко за старания, благодаря которому опередили в таблице «Спартак».

Хорошо в этой встрече действовали вратари — Артемий Плешков из СКА и Самойлов из «Северстали». Если бы не они, счет был бы крупнее. Хотя команды нанесли по воротам друг друга не так много бросков: по 29. Это отметили оба тренера на пресс-конференции — Игорь Ларионов, наставник СКА, и Андрей Козырев, тренер «Северстали», которого еще недавно молва «сватала» на место Ларионова в СКА. Но теперь тренерский штаб армейцев, если можно так сказать, «устаканился». И он поведет команду в плей-офф. 21 февраля, в субботу, СКА примет на своем льду ЦСКА — одного из конкурентов по таблице: команды разделяют пять очков.

Кирилл Легков