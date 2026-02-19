Жителя Башкирии осудили за призыв служить в ВСУ

Ишимбайский городской суд рассмотрел уголовное дело 20-летнего жителя Ишимбая, обвиняемого в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации (п. «в», «д» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ), сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Установлено, что подсудимый в феврале 2025 года разместил в Telegram видеосообщение c призывом идти на службу в вооруженных сил Украины.

В судебном заседании подсудимый признал вину частично, сообщил, что был против СВО, но никого не призывал к действиям против безопасности государства.

Суд признал его виновным и приговорил к четырем годам колонии общего режима.

Майя Иванова