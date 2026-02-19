В Стерлитамаке электросварщик упал с высоты

Гострудинспекция Башкирии расследует падение с высоты 59-летнего электросварщика ООО «Ардекс», сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел 13 февраля на производственном объекте в Стерлитамаке после окончания сварочных работ. Спускаясь с эстакады, работник упал на снег с высоты около 4 м. Пострадавшего госпитализировали с тяжелой травмой.

ООО «Ардекс», по данным Rusprofile, зарегистрировано в августе 2020 года. Компания занимается электромонтажными работами. Учредителем является Айдар Аминев. В 2024 году выручка составила 98 млн руб., чистая прибыль — 770 тыс. руб.

Майя Иванова