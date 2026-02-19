Суд дал условные сроки участникам полуголой фотосессии на Большеохтинском кладбище

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор по делу о полуобнаженной фотосессии в стиле «шибари» на Большеохтинском кладбище. Выступившие в качестве моделей Ярослава Гуменная и Анна Пантелеева, а также в качестве операторов Сергей Евстюхин, Кристина Рожкова получили условные сроки, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил, что вечером 16 июня 2024 года Ярослава Гуменная и Анна Пантелеева позировали в частично обнаженном виде, опутанные веревками и привязанные: первая — к православному кресту, а вторая — к скамейке вблизи от места захоронения.

Сергей Евстюхин привязывал моделей к могильному кресту и скамейке. Кроме того, он и Кристина Рожкова руководили действиями девушек и осуществляли их фото- и видеосъемку. Помимо них, Ярославу Гуменную фотографировала и записывала на видео Анна Пантелеева. Она же в публично распространила отснятые материалы.

Прокурор просил признать всех фигурантов виновными в надругательстве над местами захоронения группой лиц (п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ), а также оскорблении чувств верующих в местах, предназначенных для богослужений, религиозных обрядов и церемоний (ч.2 ст. 148 УК РФ) и приговорить к срокам от трех до четырех лет в колонии-поселении.

Подсудимые в целом раскаялись в содеянном, однако их адвокаты отмечали, что фотографии были сделаны не на самих могилах, не было потерпевших, чьи религиозные чувства были бы оскорблены, а девушки на снимках не были сильно обнажены.

Суд признал участников съемки виновными и дал Ярославе Гуменной и Анне Пантелеевой по два года условно с таким же испытательным сроком, Сергею Евстюхину и Кристине Рожковой — по полтора года с аналогичным испытательным сроком.

