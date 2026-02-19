«Почта России» выполнила требование УФАС о приеме заказных писем в Омске

«Почта России» в Омске прекратила необоснованно отказывать отправителям в приеме и пересылке заказных писем через «окно оператора», сообщили в Управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Омской области. Ранее ведомство направило оператору почтовой связи письмо о недопустимости отказов в приеме почтовых отправлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказали в УФАС, с декабря 2025 года сотрудники отделений почтовой связи в Омске отказывали отправителям в приеме и пересылке заказных писем через оператора, предлагая отправить их самостоятельно у стойки самообслуживания.

В действиях АО «Почта России» по региону антимонопольное ведомство усмотрело признаки злоупотребления доминирующим положением.

Михаил Кичанов