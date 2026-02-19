Логопарки только под заказ

К концу 2026 года себестоимость строительства логопарков может достигнуть 75–78 тыс. руб. за 1 кв. м, увеличившись на 5–11% год к году. В будущем показатель продолжит расти в среднем на 5% ежегодно. Это связано с устойчивым повышением цен на ключевые стройматериалы и дефицитом рабочей силы. Рост затрат приводит к тому, что девелоперы реже запускают новые проекты и фокусируются на возведении объектов под конкретного заказчика.

Себестоимость строительства складской недвижимости в 2026 году может увеличиться на 5% год к году, до 75 тыс. руб. за 1 кв. м, следует из совместного исследования консалтинговой компании CORE.XP и ГК «Ориентир». Похожие данные приводят в IBC Global: по данным компании, себестоимость строительства логопарков к концу текущего года вырастет на 8–11% год к году, до 77–78 тыс. руб. за 1 кв. м.

Драйвером роста стоимости строительства складов является дефицит рабочей силы и все еще высокие цены на ключевые стройматериалы, отмечает управляющий партнер IBC Global Станислав Ахмедзянов.

Растут затраты на электроэнергию и покупку земли, добавляет директор по управлению проектами и развитию эксплуатации Instone Development Владимир Артюхов.

При этом темпы роста замедляются, уточняет руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин: в 2025 году показатель вырос на 5%, в 2024-м — на 20%, в 2023-м — на 18%. Такое замедление темпов роста господин Ахмедзянов связывает с эффектом высокой базы и стабилизацией рынка материалов.

Впрочем, даже замедленное увеличение себестоимости строительства значительно влияет на девелоперов, заставляя их избегать запуска спекулятивных (строительство не под конкретного заказчика) проектов — рентабельность таких объектов стремится к нулю, отмечает директор департамента складской и промышленной недвижимости консалтинговой компании Remain Александр Федоров. По его прогнозам, объем ввода складской недвижимости в Москве и Подмосковье к концу 2027 года может сократиться на 30–38% год к году, до 600–672 тыс. кв. м — это станет минимальным показателем за последние пять лет.

Дополнительные сложности для девелоперов создают маркетплейсы, которые сокращают избыточные площади, а также растущий разрыв между высокой стоимостью заемных средств и текущей доходностью активов, отмечает Станислав Ахмедзянов. Теперь фокус девелоперов направлен на возведение built-to-suit (строительство под конкретного заказчика) проектов и реконцепцию уже существующих объектов, говорит господин Федоров.

Тем временем арендные ставки в складских объектах класса А в Москве и Подмосковье по итогам 2026 года увеличатся всего на 2% год к году, до 11 тыс. руб. за 1 кв. м в год, подсчитали в консалтинговой компании CMWP.

Рост предложения и увеличение вакантности не позволяют собственникам логопарков значительно повышать ставку аренды даже в условиях роста себестоимости строительства, говорит Александр Федоров. В 2025 году уровень доли свободных площадей в складских объектах Москвы и Подмосковья составил 6%, что на 1 п. п. больше год к году, по данным Евгения Бумагина.

В будущем, по прогнозам коммерческого директора ГК «Ориентир» Артема Хомышина, темпы роста стоимости строительства логопарков будут увеличиваться в среднем на 5% ежегодно. Александр Федоров тоже не ожидает значительного ускорения темпов роста показателя — в условиях и без того невысокого спроса подрядчики не смогут значительно повышать цены. Однако, подчеркивает господин Ахмедзянов, такой сценарий возможен только после постепенного снижения ключевой ставки ЦБ и стабилизации спроса на логопарки.

София Мешкова