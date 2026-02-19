В Перми временно закрыли кафе из-за нарушений санитарных норм

Судебные приставы приостановили деятельность кафе «Вкус востока» на шоссе Космонавтов, 61б, в Дзержинском районе. Как сообщает пресс-служба ГУФССП по Прикамью, ранее в заведении были обнаружены многочисленные санитарные нарушения. В частности пищевая продукция принималась без маркировок и сопроводительных документов, отсутствовало бактерицидное оборудование. Суд назначил индивидуальному предпринимателю, осуществляющему услуги общественного питания, наказание в виде приостановления деятельности столовой на 80 суток.

На момент проверки в горячем и мясном цехах кафе были обнаружены подтеки грязи и следы жира. Внутренняя отделка производственных помещений имела повреждения. Восемь находящихся на рабочих местах сотрудников не смогли предоставить медкнижки и допустили хранение своих личных вещей совместно с продуктами питания. Так как выявленные нарушения создавали угрозу распространения массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, суд признал ИП виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах).

Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. В ходе проведения исполнительных действий входные двери были опечатаны. В настоящее время ИП устраняет выявленные нарушения и планирует обратиться в суд за досрочным открытием заведения.