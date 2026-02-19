На Ставрополье недельное подорожание отдельных продуктов достигло 6,7%

Северо-Кавказстат зафиксировал рост цен на ряд продуктов в Ставропольском крае за неделю с 10 по 16 февраля 2026 года. Куриные яйца подорожали на 5,13% и достигли 97 руб. за десяток, яблоки выросли в цене на 6,68% до 151 руб. за килограмм, баранина прибавила 0,71% и стоит теперь 874 руб. за килограмм. Эти данные вошли в еженедельный мониторинг Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, который публикует Росстат на официальном сайте.

Эксперты связывают скачок цен на яйца с удорожанием кормов для птицы на фоне общей инфляции в 1,95% с начала года по России и роста затрат производителей на энергию и логистику. Зимний сезон усиливает давление: в Ставропольском крае энергозатраты теплиц и птицефабрик выросли из-за холодов, что подтверждают предыдущие отчеты за начало февраля, где яйца уже прибавили 3,4% по стране. Яблоки, как импортозамещающий продукт из южных регионов, реагируют на транспортные расходы и сезонный дефицит; аналогичный тренд наблюдался в январе, когда минимальная продуктовая корзина в крае подорожала на 2,23% до 7660 руб.

Баранина показывает минимальный рост в 0,71%, что укладывается в общероссийскую динамику +2,7% за ту же неделю. Другие мясные продукты тоже прибавили: говядина +0,02% до 700 руб. за килограмм, сосиски +0,18% до 546 руб., полукопченая колбаса +2,28% до 710 руб. Производители объясняют это увеличением затрат на сырье и зарплаты; в феврале инфляция на мясо ускорилась из-за логистики из соседних республик СКФО.

Молочка и масла следуют тренду: сливочное масло стоит 1278 руб. за килограмм (+0,59%), подсолнечное — 161 руб. за литр (+0,49%), сыры — 919 руб. (+0,76%). Крупы и макароны растут быстрее: мука +1,46% до 61 руб., гречка +1,40% до 69 руб., вермишель +1,72% до 122 руб., макароны +0,76% до 125 руб. Овощи показали разнонаправленную динамику: капуста +0,28% до 36 руб., свекла +0,31% до 41 руб., но ранее стремительно дорожавшие огурцы подешевели на 4,15% до 326 руб., помидоры -3,03% до 255 руб., морковь -2,16% до 39 руб.

Снижение цен на курицу (-0,56% до 235 руб. за килограмм) и свинину (-0,23% до 457 руб.) связывают с перепроизводством и скидками ретейлеров, как отмечали в отчетах за предыдущие недели. Творог подешевел на 1,95% до 489 руб., рис -1,09% до 104 руб., лук -1,17% до 45 руб. Общий индекс потребительских цен по России за неделю составил 100,12%.

Станислав Маслаков