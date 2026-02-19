Избиение жителя Тихвина группой подростков привело к делу о хулиганстве

СКР возбудил уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) после сообщений об избиении группой подростков местного жителя в городе Тихвине Ленинградской области, передает пресс-служба ведомства.

Свои противоправные действия снимали на видео. В соцсетях горожане писали, что нападение произошло в одном из магазинов, затем драка продолжилась на улице.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления ведомства по Ленобласти доложить о ходе расследования уголовного дела.

Артемий Чулков