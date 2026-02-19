С 16 февраля в Уфе установили карантин по бешенству животных, следует из указа главы Башкирии Радия Хабирова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Эпизоотическим очагом определена территория, прилегающая к зданию на Сельской Богородской улице, дом 6/1, корпус 2. Неблагополучным пунктом объявлена территория в радиусе 500 м от границы эпизоотического очага.

В эпизоотическом очаге запрещается лечить больных восприимчивых животных, заходить посторонним, кроме специалистов государственной ветеринарной службы, приводить восприимчивых животных, кроме вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, в том числе на убой, и так далее.

Майя Иванова