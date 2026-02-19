Житель Башкирии обвиняется в мошенничестве при получении субсидии

В Кугарчинском районе на местного жителя возбудили уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что в 2024 году местный житель заключил с Республиканским центром социальной поддержки населения контракт, в рамках которого государственное учреждение выделило ему субсидию в 350 тыс. руб. для покупки крупного рогатого скота и ведения предпринимательства в сфере сельского хозяйства. Он представил отчет о результатах использования бюджетных средств, к которому приложил фиктивные договоры купли-продажи животных. На самом деле обвиняемый присвоил деньги, отметили в прокуратуре.

Майя Иванова