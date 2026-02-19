Бастрыкин поручил возбудить дело после обрушения кровли дома в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о нарушении прав жильцов дома в Казани, где обрушилась крыша. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Ранее в доме на улице Коломенской из-за несвоевременной очистки от снега обрушилась кровля. В доме приостановили подачу тепла, из-за чего в квартирах понизилась температура. Аналогичный случай в здании происходил несколько лет назад.

Анна Кайдалова