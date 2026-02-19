В Интерлизинге можно обновить автопарк со скидкой от Минпромторга России

ГК Интерлизинг начала принимать заявки на легковые и грузовые автомобили по программе льготного лизинга Минпромторга России. С поддержкой от государства предприниматели экономят от 10% до 35% от стоимости техники.



Программа льготного лизинга Минпромторга России распространяется на различные виды легкового, грузового и пассажирского транспорта, выпущенного не ранее 1 октября 2025 года. Так, скидка 10%, но не более 500 000 рублей на единицу, действует на все модели LADA (кроме кроссовера Xcite X-Cross 8), коммерческие автомобили Sollers, ВИС, УАЗ, а также прицепы и полуприцепы.

На седельные тягачи массой более 12 тонн (техника из модельного ряда БАЗ, КАМАЗ и «Урал») скидка достигает 20% или до 1,7 млн рублей. Для туристических автобусов ВОЛГАБАС, КАВЗ, КАМАЗ, ЛИАЗ, НЕФАЗ, ПАЗ, СИМАЗ, «Урал», субсидия составит 20% или до 2 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГК Интерлизинг

На электромобили Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet), UMO 5, Амберавто А5, Москвич 3е и другие модели действует скидка 35% или до 925 000 рублей от стоимости автомобиля. Такой же дисконт распространяется на последовательные гибриды - Deepal и Voyah и на модели марки Enyox, продажи которых только стартовали в России в октябре 2025 года.

Электрические грузовые автомобили и микроавтобусы ГАЗ и КАМАЗ также доступны в лизинг с скидкой 35%, но не превышающей 2 млн рублей.

«Все марки в программе Минпромторга России являются основным транспортом у российских предпринимателей для решения ежедневных задач. LADA популярна у малого и среднего бизнеса в сферах розничной торговли, доставки товаров, перевозках внутри города и такси. Тягачи ГАЗ, КАМАЗ, “Урал” активно используют в грузоперевозках, строительстве, сельском хозяйстве, — отметила Анна Голикова, директор департамента развития продаж ГК Интерлизинг. — Скидка снижает размер первоначального взноса и делает график платежей более доступным, при этом Интерлизинг берет все общение с госорганами и оформление субсидии на себя».

ООО «Интерлизинг»