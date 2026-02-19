Жителя Башкирии, угрожавшего полицейским, отправили в колонию на три года

Альшеевский районный суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в хулиганстве, применении насилия в отношении представителя власти, а также угрозе убийством.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в октябре 2025 года подсудимый, будучи нетрезв, повредил четыре автомобиля в селе Раевский. Затем, придя в квартиру матери, он угрожал убить ее и свою сестру ножом. Прибывшим полицейским подсудимый, отмечают в прокуратуре, также угрожал, размахивая ножом и макетом гранаты.

По приговору суда, житель района проведет три года в колонии общего режима.

Олег Вахитов