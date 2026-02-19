«Опять все непросто»

По причине очередной остановки нефтепровода «Дружба» российская нефть не поступает в Европу. Следствием этого события стало новое серьезное обострение отношений Киева с Венгрией и Словакией. Будапешт в ответ прекратил поставки Украине дизельного топлива. Братислава грозит оставить транзит электроэнергии. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что данный конфликт задевает интересы Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Конфликт Украины с Венгрией и Словакией разгорелся с новой силой. Украинский президент Владимир Зеленский и венгерский премьер-министр Виктор Орбан уже отрыто перешли на личности. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, Зеленский, в частности, заявил, что «Виктор мотивирует всех в Европе становиться лучше, чтобы не быть таким как он». Мол, он, Орбан, думает об отращивании своего живота, нежели о безопасности континента.

Премьер-министр Венгрии попытался быть выше этого и ответил в том смысле, что все эти нападки — дешевая месть за отказ допустить Украину в ЕС. Не поможет. Не пущу, обещает Орбан, буду стоять на своем. Примерно то же самое происходит и в отношениях Зеленского со словацким премьер-министром Робертом Фицо.

Тем временем произошла очередная авария на нефтепроводе «Дружба», по которому нефть из России поступает в Европу. Венгрия и Словакия — основные ее потребители и напрямую зависят от российского сырья. В Киеве заявляют, что причиной стали атаки РФ. Будапешт и Братислава уверены, что украинская сторона умышленно затягивает ремонт по политическим причинам — пытаются таким образом сломать принципиальных лидеров. Как бы то ни было, обе страны оказались в критическом положении из-за недопоставок российского сырья. Теперь они пытаются вводить ответные меры. Конфликт, как было сказано выше, усиливается.

Еврокомиссия реагирует, но не очень активно. Как известно, Орбан и Фицо имеют репутацию пророссийских политиков, которые, как правило, тормозят санкционные решения ЕС. Правда, потом соглашаются, но получают для себя дивиденды. Все это очень сильно раздражать коллег по сообществу. Сейчас на подходе очередной, 20-й по счету, пакет санкций. История, естественно, повторяется. Орбан вроде как за, но с оговорками. Но и это еще не все. Словакия и Венгрия считаются, еще и оплотом Дональда Трампа в Европе. Только что там с визитом как раз побывал госсекретарь Марко Рубио. Учитывая нынешние непростые отношения Старого Света с Новым все эта ситуация приобретает дополнительный контекст.

Так невольно получается, что падение Орбана и Фицо для ЕС и солидарной с ним Великобритании становится делом принципа.

Это будет прямая победа над сложным союзником, который непрестанно обвиняет их в слабости. Украина в таком случае выполняет роль тарана. Более того, Трамп оказывается в ловушке собственных нарративов. Он же требует от союзников полного отказа от российской нефти, тогда какие претензии? Покупайте, господа Орбан и Фицо, нефть у Америки. Главная проблема заключается в том, что позиция Запада перестает быть единой. Для России это отнюдь не повод для радости. Игра всех против всех явно не способствует украинскому урегулированию. Договоришься с одним, против будет другой. Подпишешь сделку, а работать она не будет. Так что опять все непросто.

Дмитрий Дризе