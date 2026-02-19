В Чувашии направили в суд дело о похищении жителя Чебоксар

В Чувашии передали в суд дело троих обвиняемых, похитивших знакомого с целью вымогательства денег. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 15 мая 2025 года потерпевшего пригласили на встречу в одном из дворов Чебоксар. Там, угрожая ножом и применением насилия, его посадили в автомобиль и потребовали передать 1 млн руб.

Затем мужчину перевезли в съемную квартиру, где, по данным следствия, продолжили выдвигать требования о переводе средств на банковский счет. Позднее фигуранты вновь переместили потерпевшего в автомобиль, однако ему удалось сбежать.

По сообщению прокуратуры региона, трое жителей Саратовской области обвиняются по пп. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Анна Кайдалова